EDITORIAL : Desafío universitario

Miles de jóvenes que se graduarán este año del sistema escolar público ingresarán a las universidades con serias deficiencias en conocimientos. Se trata de una generación afectada por los cierres que provocó la pandemia del Covid- 19 y las huelgas de los últimos cuatro años, que incluyeron la suspensión de toda actividad escolar.

Los problemas de la educación pública se vienen enfrentando, desde hace mucho tiempo, a una dirigencia gremial que puso la política por encima de los verdaderos intereses de la educación, inclusive, con pretensiones de cogobernar o imponer puntos de vista muy particulares.

La única manera de que los jóvenes salgan bien preparados para enfrentar este tiempo de mucha tecnología, redes sociales e inteligencia artificial, es con más compromiso y menos discursos ideológicos.