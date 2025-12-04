Editorial

EDITORIAL : El año de la recuperación

Redacción
04 de diciembre de 2025

El año que viene es especial. Los panameños tienen sus esperanzas puestas en la recuperación económica, el aumento de la inversión pública y privada y el reinicio de operaciones en la mina de Cobre en Donoso, Colón, así como el inicio de las obras del tren a Chiriquí, el Metro Cable, Puerto Barú, el hospital de mascotas y la reparación masiva de calles, puentes y caminos.

Cada decisión que se está tomando a nivel gubernamental tiene como propósito recuperar la confianza de los mercados internacionales y de aquellos sectores que son los que deciden inversiones de importancia para los países.

Si se logran licitar los dos nuevos puertos en el Canal y se incorporan al circuito de obras públicas y privadas, se estará impactando en los empleos y automáticamente en el resto de la economía.

