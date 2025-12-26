EDITORIAL : El año de la recuperación

Todas las apuestas están en el año 2026. Ordenadas las finanzas públicas y elaborada una estrategia económica, atraer inversión privada, poner en marcha las obras públicas y mantener la disciplina fiscal, serán fundamentales para lograr el crecimiento que el país necesita en su propósito de crear empleos y generar mayor desarrollo.

Las reformas a la Caja del Seguro Social (CSS) fueron claves y uno de los pasos que se debieron adoptar para ir resolviendo pendientes que arrastraban una crisis en ciernes.

El otro año, se deberá tomar la decisión de reaperturar la mina de cobre, como condición para ganar confianza en los mercados internacionales, recuperar los miles de empleos bien pagados, que se perdieron y también establecer una relación de mayores beneficios para el país y sus ciudadanos.