EDITORIAL : El feminicidio, epidemia social

Los asesinatos de mujeres por parte de sus parejas aumentaron las ya crecientes y conocidas preocupaciones de amplios sectores de la sociedad que ven cómo las políticas públicas y actuaciones de las autoridades son limitadas y no dan una protección efectiva a las víctimas.

Es hora de aumentar las medidas de salvaguarda que deben incluir sanciones más severas para los agresores físicos o sicológicos y el uso de grilletes electrónicos para advertir a la policía, cuando hay una amenaza.

Paralelo a ello, se necesita introducir en el sistema educativo un plan de formación en valores, respeto, derechos humanos y tolerancia. Es asunto grave que demanda decisiones urgentes para proteger la vida de todas las mujeres que sufren maltrato constante de sus parejas, que reemplazaron el amor por la violencia.