EDITORIAL : El futuro de Cuba

ml | El presidente de Estados Unidos Donald Trump aseguró recientemente que muy pronto habrá cambios en Cuba.

La isla enfrenta una grave crisis económica, social y política, que se incrementó con el arresto del dictador Nicolás Maduro en Venezuela y las nuevas sanciones impuestas al gobierno comunista.

La reconstrucción de Cuba tomará años y necesitará miles de millones de dólares.

Una vez se logre la democratización del país caribeño, se podrá comenzar a reconciliar a la familia cubana, incorporar a la diáspora y terminar con un largo exilio político y económico. La situación de Cuba no aguanta más y tampoco los cubanos.

Además de la cada vez peor pérdida de derechos ciudadanos, están los constante apagones y la caída en la productividad. La libertad de Cuba está más cerca.