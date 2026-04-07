EDITORIAL : El Ombudsman

La Asamblea Nacional decidirá hoy quien será el nuevo Defensor del Pueblo por los próximos cinco años. La Defensoría del Pueblo de Panamá fue creada el 5 de febrero de 1997 mediante la ley número 7. Su principal compromiso es defender, promover y proteger los derechos humanos de todos los habitantes del país. La selección del Ombudsman es responsabilidad única de la Asamblea Nacional. Para ser candidato al cargo, el aspirante debe presentar ante la cámara de diputados y explicar sus motivos, un certificado de nacimiento, copia autenticada de la cédula, una hoja de vida, una declaración jurada y una certificación del Tribunal Electoral indicando que sus derechos políticos están vigentes. El que reciba los votos de los diputados debe entender que no es un funcionario cualquiera. Su éxito estará determinado, por su independencia apego a la Constitución y a la ley.