Editorial

EDITORIAL : El plan nacional que hace falta

Redacción
08 de enero de 2026

Todos los años se repite el círculo vicioso. El país enfrenta graves problemas para la recolección, cobro, disposición y tratamiento de la basura que producen los ciudadanos y las empresas.

En Asía, Japón y Corea se han mostrado en el pasado, interesados en contribuir con políticas públicas y proyectos que permitan pasar de las actividades salvajes y sin regulación a un plan nacional que contemple cómo tratar un asunto sanitario y también de interés nacional.

Ponerse de acuerdo es el primer paso para construir una legislación que permita unificar criterios, crear una entidad única, establecer un sistema y un mecanismo de educación de los ciudadanos para reciclar y aprender cuáles son sus responsabilidades como ciudadano y también como cliente de un servicio que tiene un costo.

|
