EDITORIAL : El valor de la solidaridad

Si algo nos ha identificado en medio de esta crisis causa por la naturaleza es que los panameños y ciudadanos extranjeros que escogieron a Panamá como su hogar, es el amor a los demás y la solidaridad sin condición alguna. Los días más peligrosos después del terremoto se han ido superando y ahora todos los esfuerzos están dirigidos a reconstruir el tejido social y económico con nuevas viviendas, cientos de reparaciones y recuperación de la normalidad. Hay mucho que hacer, pero se está haciendo. Desde el día uno, voluntarios, organizaciones sin fines de lucro, empresas, gremios, sindicatos, particulares y el gobierno central han estado en todas las comunidades que fueron sometidas al impacto del movimiento sísmico. Hoy, se trata de un proceso diario que no concluirá hasta que todos los afectados vuelvan en las mejores condiciones a sus casas y barrios.