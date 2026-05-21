EDITORIAL : La autonomía no es un blindaje

La autonomía universitaria es un principio que comenzó a desarrollarse en Europa durante tiempos medievales la cual comenzó en América Latina en el primer cuarto del siglo pasado, como un movimiento político que enfrentó las bases eclesiásticas, conservadores y en muchos casos militaristas de las universidades de la época.

Ese principio permite a las universidades manejar su administración, presupuesto y gobierno sin intervención del Estado.

Hoy, con la crisis que afecta a la Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí (UNACHI), su independencia está bajo la mira porque se está utilizando como herramienta para establecer un blindaje, en vez de usarse para elevar los niveles académicos, combatir el clientelismo e inmunizar las decisiones y nombramientos de la política partidista.