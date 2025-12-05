EDITORIAL : La descentralización

Los diputados de la Asamblea Nacional tendrán en la agenda de trabajo, para el próximo año, una ley para mejorar el programa de descentralización y las organizaciones que lo regulan y administran.

El pasado reciente demuestra que la descentralización es buena si los recursos son usados para planes y proyectos a favor de la comunidad y no para el clientelismo o salarios de funcionarios de las juntas comunales.

Una nueva ley debe poner reglas claras y estrictos controles para exigir que cada centavo se use en obras para la comunidad. Cada representante de corregimiento que reciba dineros de la descentralización debe sustentar el gasto, verificar que la obra se realice y medir el impacto en la comunidad.

El país está en el momento para la discusión que se necesita, a favor de las comunidades y sus habitantes.