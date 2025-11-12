EDITORIAL : La recuperación de Bocas del Toro

La provincia de Bocas del Toro tiene un gran número de oportunidades para recuperarse de los golpes que recibió en los últimos cinco años por huelgas, paros, cierres de calles y episodios de confrontación.

La decisión de reanudar la operación bananera en Changuinola y la reactivación del puerto en Almirante, así como la recuperación del turismo en isla Colón, son sin lugar a duda, pasos importantes para preservar los empleos y los ingresos de miles de familias bocatoreñas.

Bocas del Toro, por su historia, convicción de sus habitantes y logros durante la vida republicana, tiene todas las oportunidades para convertirse en una provincia de éxito.

Se necesita, con convicción, el compromiso y participación de amplios sectores de la sociedad bocatoreña para lograr a mediano plazo, este propósito.