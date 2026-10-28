EDITORIAL : La vida nocturna

Los principales representantes y trabajadores de la vida nocturna en Panamá han explicado en diversos momentos por qué es importante que se comiencen a normalizar las actividades relacionadas con el arte, el ocio, la gastronomía y la música.

Se entiende que en las zonas más afectadas por el terremoto la prioridad es la reconstrucción de los barrios y de las viviendas que resultaron destruidas.

El turismo, la hotelería, el transporte, los eventos bailables tienen un impacto de la economía local. Cualquier paralización, y eso los visibilizó la pandemia del coronavirus, genera una crisis adicional con consecuencias en cadena. Un gran número de músicos han enumerado la cantidad de actividades que se benefician de un evento y la también cantidad de ingresos que se genera para miles de personas.