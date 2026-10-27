EDITORIAL : Los próximos dos meses

La reconstrucción de la vida de miles de ciudadanos que perdieron sus casas, negocios e historias acumuladas comenzó.

Le corresponde al gobierno nacional, quien lidera estos esfuerzos, establecer un calendario que permita completar entre el 8 de diciembre, 24 de diciembre y 31 de diciembre próximo la construcción o reconstrucción de la mayoría de las viviendas afectadas o que se vinieron abajo por completo.

Cada residencia que se construye, completa y entrega es el comienzo de una nueva vida para quien hoy vive arrimado, debajo de una carpa o en un albergue. El Estado ya dispone de varias decenas de millones de dólares, pero se debe hacer uso de los fondos que sean necesarios para salir de este difícil momento.

De la solidaridad y la esperanza deben surgir soluciones permanentes y además, seguras.