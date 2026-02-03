EDITORIAL : Manejar con responsabilidad

Todos los días, el país es testigo de impresionantes accidentes vehiculares que ocurren en todas las provincias. La mayoría, incluyendo los atropellos, están causados por el exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del licor o alguna droga o por descuido.

Es hora de recuperar los programas masivos de educación que tuvieron éxito entre 1970 y 1990, los cuales tenían como propósito tener conductores responsables en nuestras carreteras.

Igualmente, tienen que aumentar los operativos de la policía y la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT) para reducir el número de vehículos sin su revisado o placa vehicular del año o de los conductores sin la licencia correspondiente o actualizada. Recuperar el sentido común y la responsabilidad en el manejo reducirán las muertes y también los heridos.