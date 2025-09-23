EDITORIAL : Nepotismo en las universidades

Un informe de la Autoridad Nacional para la Transparencia (ANTAI) confirmó que en la estatal Universidad Nacional Autónoma de Chiriquí (UNACHI) hay prácticas de clientelismo y nepotismo. Ya habían sido denunciadas en el pasado y se ratifican tras una investigación de varios meses.

Lo mismo ha ocurrido en la Universidad de Panamá donde, para evadir a la ANTAI, comenzaron a reubicar a los familiares en otras unidades académicas, facultades y centros regionales.

En nepotismo es una vieja práctica del sector público donde familiares cercanos son nombrados por influencia o clientelismo.

Le hace un gran daño a la administración pública y a las universidades del sector oficial que no se tengan un sistema de selección de personal.

En la Asamblea Nacional hay una reforma integral de la ley de carrera administrativa. Es el momento propicio para incluir a las universidades.