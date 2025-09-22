EDITORIAL : Peligrosa decisión

El reconocimiento que hicieron Reino Unido, Canadá y Australia a la creación de un Estado Palestino, si bien es una decisión soberana de cada país, es un golpe certero a los esfuerzos de Israel de combatir el terrorismo, a Hizbulá, la Yihad Islámica, los Hutíes, y al respaldo que da Irán al terror.

La paz llegará, sin duda alguna, cuando Hamás sea desarmado, Irán deje de entrenar y financiar a los terroristas y se reconozca la existencia de Israel como nación, y se devuelvan a todos los secuestrados del 7 de octubre de 2023.

El Reino Unido, Canadá y Australia no condenan a ninguno de los caballos de Troya de Irán y mucho menos a Hamás, que mientras sea un ejército paramilitar, continuará atacando.

La paz no será posible por una declaración política. Se logrará cuando se ponga fin al terror y a sus financistas.