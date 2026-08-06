EDITORIAL : Planificación en salud

Esta semana, en la Asamblea Nacional se realizó una protesta que no puede pasar desapercibida.

Decenas de jóvenes profesionales, formados en enfermería, técnicos de enfermería y farmacia reclamaron la apertura de plazas en el sector público de salud para que puedan recibir la respectiva idoneidad, así como una plaza en un centro de salud, policlínica u hospital público.

La ausencia de un plan de Estado que permita coordinar con las universidades públicas y privadas el número de profesionales que se necesita formar y graduar provoca un congestionamiento de profesionales que hoy no tienen un trabajo.

El Ministerio de Salud y la Asamblea tienen que analizar lo que pasa y comenzar a tomar medidas urgentes, pero concretas, para terminar con esta crisis. Las soluciones están a la vista.