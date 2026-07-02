EDITORIAL : Poner especial atención

La aparición de grupos de pandilleros en zonas residenciales, donde antes había tranquilidad, pone sobre la agenda la necesidad de abordar como país, cuál debe ser la estrategia de seguridad para combatir los grupos criminales vinculados al crimen organizado y el narcotráfico.

Los recientes casos de violencia en Don Bosco confirman que enfrentamos un creciente problema con un gran número de jóvenes que se están vinculado a las organizaciones delictivas, ahora enfrascadas en violentas rivalidades.

En El Salvador, el gobierno de Nayib Bukele tuvo que recurrir a la mano dura y una campaña sin tregua ni contemplaciones para desarticular a las temidas maras, arrestar a sus líderes y miembros, desarticular sus redes operativas y mecanismos para el blanqueo de capitales.

Se adecuaron las leyes, se construyeron mejores penales y se le está dando a las familias salvadoreñas una paz social que no tuvieron por décadas. Aquí, estamos a tiempo de avanzar.