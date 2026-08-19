EDITORIAL : Un diálogo inevitable

Para que avancen los planes de modernizar la educación pública, el nuevo ministro de Educación Ventura Vega tendrá que convocar a amplios sectores involucrados en el sector para construir mínimos acuerdos, sustentados en el interés académico, para sacar un proyecto de ley para reforma a la educación, tal como la sociedad está reclamando desde hace treinta o cuarenta años. Se hace necesario que las autoridades educativas, gremios magisteriales, grupos de padres de familia y la sociedad civil organizada participen en la construcción de un acuerdo nacional para modernizar el contenido académico, la construcción y reparación de las escuelas y la profesionalización del sector docente. Lo que se debe hacer ya se conoce. Sólo falta el compromiso y voluntad, sin politiquerías ni oportunismos.