EDITORIAL : Una ley antimafia

En las últimas dos semanas, el presidente José Raúl Mulino se ha referido a las operaciones de las agencias de seguridad contra las organizaciones vinculadas al tráfico de drogas y al aumento del tráfico de estupefacientes proveniente de países vecinos que va rumbo a los mercados de Estados Unidos y Europa.

El presidente Mulino ha exigido, nuevamente, a los jueces de garantías que no sean tan laxos con los delincuentes que son detenidos en las operaciones que realiza el Ministerio Público, las agencias de inteligencia y la Policía Nacional. Igualmente, el mandatario anunció que prepara una propuesta para que el país tenga una ley antimafia, un instrumento legal que permita combatir y perseguir, sin contemplaciones, a las pandillas criminales, sus operaciones, los dineros y propiedades que esta actividad genera.