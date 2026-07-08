EDITORIAL : Vergüenza paraguaya

Las afirmaciones de la senadora paraguaya Celeste Amarilla del Partido Liberal Radical Auténtico de Paraguay contra el jugador y estrella del fútbol y de Francia, KYllian Mbappé, fueron racistas, violentas e inaceptables.

La también abogada se descargó contra Mbappé tras la derrota de Paraguay ante Francia con afirmaciones como “Bruto, ni siquiera aprendió a escribir. En lugar de la leche de su madre, chupó cocos y lo más culto que ha oído en su vida son los chimpancés”.

E inclusive aseguró que el futbolista francés era un “camerunés colonizado... soberbio, nuevo rico, prepotente y feo”. Mbappe, en su cuenta en equis, aseguró que Amarilla era “una mujer despreciable e indigna de su cargo” y advirtió que ese pensamiento no era el del pueblo paraguayo.

Lo de la política paraguaya no es una simple opinión, es una expresión ofensiva que podría considerarse un delito de odio.