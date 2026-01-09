Tiempo de homenaje y reflexión

La historia nos define como país y pueblo. Los sucesos del 9, 10 y 11 de enero de 1964, se configuraron como consecuencia de una relación establecida con Estados Unidos desde la construcción de ferrocarril transístmico y luego del Canal.

Esos acontecimientos marcaron a una época, una generación y a los dos países. Hoy, los vínculos entre Panamá y Estados Unidos son de intensa cooperación.

En medio de los homenajes a los caídos en esa jornada, están los intereses futuros entre las dos naciones, sin las causas del conflicto histórico y viendo hacia el futuro.