El antes y el ahora

Antes existían centros comerciales abiertos, y se sudaba respirando aire fresco. Hoy, en los malles no se suda tanto, pero se respira aire reciclado y perfumado a la fuerza. Antes luchábamos por tener una sola bandera en el istmo. Hoy, la que menos se ve es la nuestra. Antes valía el ahorro, hoy valemos por la deuda.

En esos tiempos, los panameños perdían la libertad luchando contra los militares. Hoy se la regalan a cualquiera que les venda algo de “alta gama”. Antes teníamos asesinatos, desaparecidos y una dictadura. Hoy nos queda una “democracia” para quien pueda pagarla, o venderse cual trapo al poder económico.

Antes, varios maleantes y corruptos se vestían de fatiga. Hoy tienen títulos, usan sacos y corbatas. Antes se luchaba; hoy se traiciona. Antes se respiraban las fiestas patrias y los aires navideños. Ahora se respira olor a basura, corrupción, desempleo y deuda en casi todo el istmo. Antes se decían “opuestos a los opresores”, los que ahora oprimen a los que se les oponen.

Antes se valoraba la verdad. Hoy, preferimos creerles a los mentirosos... Quién piense que vamos bien como sociedad, está completamente equivocado.

