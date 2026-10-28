El coach de bateo y el coach de goleo

En el béisbol existe la figura de un técnico al que se le denomina coach de bateo y cuya función consiste en perfeccionar, mejorar y corregir las técnicas de bateo de los jugadores de sus respectivos equipos; el mismo es llamado a prestar servicios especiales cuando un jugador entra en una fase errática de bateo a la que llaman ‘slump’, para revisar y corregir los errores que está cometiendo el jugador en su técnica de bateo, los cuales se pueden deber a múltiples factores y para ello está este personaje, para apoyarlo física, emocional, mental y espiritualmente y corregir los motivos de sus errores.

En el fútbol existe el coach de goleo que al parecer desempeña el mismo rol del coach de bateo, pero enfocado al futbol y al goleador.

En los países con profundo arraigo beisbolístico, los coach de bateo están trabajando a los niños, prácticamente, desde la cuna; cuando, recién saben caminar, son puestos en las manos de las academias. Existen especialistas para las distintas etapas evolutivas de vida de los niños y jóvenes, hasta que llegan al nivel profesional, donde los coach, a este nivel, son considerados los mejores debido a su experticia.

Algo parecido sucede en el fútbol. Cada vez más, se ven a históricos goleadores retirados, que han decidido desempeñar el rol de coach de goleo, un ejemplo de ello es el caso de Robin van Persie (exfutbolista y entrenador neerlandés, 43 años). Cuando se desea aprender, la observación se convierte, muchas veces, en ese coach silente; este es el caso de Juninho Pernambucano (exfutbolista brasileño, 51 años) quien copió y mejoró la técnica que aprendió de Marcelinho Carioca. Pero, estos son casos excepcionales. Al existir el coach de goleo, es inexplicable que un goleador que juegue extraordinariamente bien, en su equipo, se convierta en un jugador malo cuando participa en la selección de su país, a pesar de que la fanaticada le exige mejores resultados. Corresponde al coach de goleo, tener una visión holística y la sabiduría de un polímata para aprehender de unas y otras circunstancias, del deporte y de las distintas disciplinas, para encontrar y aplicar la mejor solución a las problemáticas que se le presenten. Para lograr forjar excelentes goleadores, el coach de goleo debe partir por la esencia de cada uno bajo el enfoque de las inteligencias múltiples aludidas por Howard Gardner, porque cada goleador es una mente diferente. * El autor es profesor de Historia.