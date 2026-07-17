Vivimos en una época donde parecer disponible las veinticuatro horas se ha convertido en una exigencia silenciosa. Contestar mensajes al instante, responder llamadas en días libres o cargar con problemas ajenos parece una obligación. Sin embargo, existe un derecho que pocas personas ejercen: el derecho a desconectarte.

Esto no significa ser indiferente. Es aprender a decir no cuando algo invade tu tranquilidad. Es comprender que tus días de descanso también merecen respeto y que tu jefe puede esperar hasta que llegue nuevamente el horario laboral. El descanso no es un premio; es una necesidad y un derecho.

También implica dejar de responder a quienes solo aparecen para criticar, manipular o alterar tu paz. No todas las conversaciones merecen una respuesta, ni todas las personas un lugar permanente en tu vida.

Desconectarte es regresar a la mesa familiar sin mirar el teléfono cada cinco minutos. Es disfrutar una caminata, una taza de café o una conversación sincera sin interrupciones. Es volver a descubrir que la vida sucede fuera de las pantallas.

A veces, la mejor decisión consiste en alejarte lentamente de ciertos lugares, costumbres y relaciones que dejaron de aportar bienestar. No hace falta anunciar tu partida; basta con elegir la paz por encima del ruido.