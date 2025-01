El Folclor como reflejo de nuestra identidad

El folclor panameño es un tesoro invaluable que define quiénes somos como nación. A través de la música, los bailes, las historias y las tradiciones, se transmite el espíritu de nuestro pueblo y su profunda conexión con la tierra. Preservarlo no solo es motivo de orgullo, sino una responsabilidad colectiva que debemos asumir con entusiasmo.

En los últimos meses, he observado con satisfacción cómo diversas iniciativas han fortalecido nuestra cultura, especialmente en los festivales más emblemáticos del país. Destaca, en particular, el compromiso de Cobre Panamá, cuyo apoyo ha sido fundamental para la celebración de nuestras tradiciones. Qué bueno que una empresa como Cobre Panamá esté llevando a cabo estas iniciativas, que reafirman el valor de preservar nuestras tradiciones y promover nuestra identidad cultural. Este tipo de gestos trasciende lo económico. Representan un mensaje claro: nuestra cultura merece ser celebrada y promovida. Estas alianzas no solo revitalizan nuestras tradiciones, sino que también inspiran a las nuevas generaciones a mantenerlas vivas y a sentirse orgullosamente panameñas. El folclor panameño es nuestra herencia más valiosa, un legado que nos distingue como pueblo. Que acciones como las que hoy presenciamos sean un llamado para que más sectores se sumen a la tarea de preservar nuestra identidad cultural.

* Gestor Cultural y folklorista.