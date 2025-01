El gran trabajo de mejorar las vías del país

Huecos y calles intransitables, son quejas recurrentes de ciudadanos en diversas partes del país. El Ministerio de Obras Públicas tienen el gran reto de renovar la imagen que dejó la administración que le antecedió. Puedo dar testimonio que hay vías donde un vehículo no pueden entrar, y no hablo de lugares apartados o el interior, sino la propia vía interamericana, que aparte de ser de difícil tránsito también, representa un peligro para los conductores, quienes por esquivar un hueco pueden colisionar o atropellar a alguien. El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, anunció que existen proyectos como la rehabilitación de las calles de la ciudad de Panamá y la carretera desde la Panamericana hasta El Valle de Antón que se encuentra en planes, esperemos se puedan concretar para el bien de los ciudadanos y conductores. La vía Centenario, también pide reparaciones, según reportan a diario los conductores que transitan por esa concurrida calle. No sé si el tema de paso elevados corresponde a la misma autoridad, pero es un tema que también hay que prestarle atención, porque existen muchas estructuras de estas fragmentadas.

* Periodista.