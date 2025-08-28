El margen bruto, operativo y neto

Los 3 márgenes financieros que todo emprendedor y empresario MYPE debe conocer:

1. MARGEN BRUTO; Es cuánto gana el negocio después de cubrir el costo directo del producto, su fórmula (Ingresos Totales menos Costo de los Bienes Vendidos) divido entre Ingresos Totales, multiplicado por 100. Por ejemplo: Si sus ingresos totales fueron $1,000 y el Costo de los Bienes Vendidos fue $300, tu utilidad bruta es $700, se divide entre $1,000, y da $0.70 por 100 dará 70%, que es su Margen Bruto.

2. MARGEN OPERATIVO; Es la rentabilidad real del negocios, mide la ganancia después de pagar los deberes excepto impuestos. Su formula es Ingresos Operativos menos Ingresos Totales x 100, Otro ejemplo; INGRESOS TOTALES de $2,000 menos GASTOS OPERATIVOS $1,200, es igual a $800 Beneficio Operativo. El margen operativo es $800 entre $2,000 que da $0.40 se multiplica por 100 da 40%, osea que por cada dólar de ingresos gana $0.40.

3. MARGEN NETO; Indica la rentabilidad final de una empresa. Ejemplo; Tiene $1,000 en ventas y $700 en gastos (costo de ventas, impuestos, etc.), su beneficio neto es de $300, se divide entre las ventas ($1,000) dando 30% de margen neto.