Opinión

El nuevo poder que moldea nuestras vidas

El nuevo poder que moldea nuestras vidas
René Díaz Martínez
24 de abril de 2026

Las plataformas digitales dejaron de ser simples herramientas para convertirse en espacios donde se define poder, influencia y hasta la forma en que entendemos la realidad. Hoy, lo que vemos, pensamos y discutimos pasa filtrado por algoritmos que no elegimos y que casi nunca entendemos. Eso les da a unas pocas empresas una capacidad de influencia sin precedentes en la historia.Bajo la promesa de conexión, muchas veces terminamos envueltos en burbujas de contenido que refuerzan prejuicios, polarizan opiniones y debilitan el diálogo democrático. Lo que se vuelve “tendencia” no siempre es lo más importante, sino lo más rentable, lo más escandaloso o lo que genera más tiempo de pantalla. Y en ese proceso, las fronteras entre información, propaganda y manipulación se vuelven peligrosamente difusas.Al mismo tiempo, estas plataformas ofrecen oportunidades reales: visibilizan causas sociales, permiten denunciar abusos, amplifican voces antes silenciadas y democratizan, en parte, el acceso a la opinión pública. El desafío es que el ciudadano no se convierta en un simple producto, medido en clics y datos, sino en un sujeto crítico que entiende el juego.Las plataformas digitales no son neutras. Son el nuevo escenario donde se disputa la verdad, la economía y la política. Ignorarlo es entregar, en silencio, una parte de nuestra libertad. * Abogado y analista político.

Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR