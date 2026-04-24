El nuevo poder que moldea nuestras vidas

Las plataformas digitales dejaron de ser simples herramientas para convertirse en espacios donde se define poder, influencia y hasta la forma en que entendemos la realidad. Hoy, lo que vemos, pensamos y discutimos pasa filtrado por algoritmos que no elegimos y que casi nunca entendemos. Eso les da a unas pocas empresas una capacidad de influencia sin precedentes en la historia.Bajo la promesa de conexión, muchas veces terminamos envueltos en burbujas de contenido que refuerzan prejuicios, polarizan opiniones y debilitan el diálogo democrático. Lo que se vuelve “tendencia” no siempre es lo más importante, sino lo más rentable, lo más escandaloso o lo que genera más tiempo de pantalla. Y en ese proceso, las fronteras entre información, propaganda y manipulación se vuelven peligrosamente difusas.Al mismo tiempo, estas plataformas ofrecen oportunidades reales: visibilizan causas sociales, permiten denunciar abusos, amplifican voces antes silenciadas y democratizan, en parte, el acceso a la opinión pública. El desafío es que el ciudadano no se convierta en un simple producto, medido en clics y datos, sino en un sujeto crítico que entiende el juego.Las plataformas digitales no son neutras. Son el nuevo escenario donde se disputa la verdad, la economía y la política. Ignorarlo es entregar, en silencio, una parte de nuestra libertad. * Abogado y analista político.