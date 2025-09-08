El patrimonio cultural y natural de Panamá es capital de identidad y futuro, con siglos de historia y una naturaleza excepcional. Cuando se gobierna con visión de Estado se convierte en herramienta de reputación y en llave que abre puertas a la confianza internacional, al turismo con propósito y a la cooperación que genera oportunidades.

El Casco Antiguo simboliza la reinvención con memoria, Portobelo expresa la resistencia de un mestizaje vivo y Coiba representa la riqueza natural que puede convertirse en laboratorio global de conservación. El sombrero pintao y el Corpus Christi transmiten pertenencia entre generaciones, y la reciente inscripción de la Ruta Colonial Transístmica confirma al istmo como puente de mundos.

El patrimonio es palanca de transformación que fortalece el tejido social, impulsa el desarrollo económico y protege el medio ambiente. La visión de Estado sobre el patrimonio debe plasmarse en herramientas concretas: planes de manejo con financiamiento estable, cronogramas transparentes, métricas de impacto turístico, cultural y educativo, y mecanismos de cooperación internacional que aporten recursos, tecnología y conocimiento.

Asumir el patrimonio como estrategia de Estado asegura continuidad, refuerza la reputación del país y deja un legado vivo para las próximas generaciones. * Estratega en comunicación y asuntos públicos, socio fundador de ÁTOMA.