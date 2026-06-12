En el día del locutor en Panamá

El segundo domingo del mes de junio, es el día de la radio, antes el día del locutor, instituido así en 1946, cuando se celebró en la ciudad de Chitré el Primer Congreso Nacional de Radio que presidió Ramón Pereira P.

Fue el Club Radial ONDAS, presidido por Guillermo Rodolfo Valdés, el que promovió y cristalizó la idea de celebrar este congreso en el interior del país, estrechando los lazos de hermandad con los colegas interioranos para poner en primer plano la figura y la obra del locutor panameño.

El reconocimiento del dìa libre semanal, vacaciones y otros derechos que hasta entonces se les había negado a los locutores, fue una de las conquistas de este cónclave. Aún conservo mi licencia de Locutor No.598 expedida el 21 de marzo de 1955 por Decreto Oficial firmado por Ricardo Arias Espinosa (Dicky), presidente de la República, Alejandro Remón Cantera (Toto), Ministro de Gobierno y Tomàs A- Cupas (Tomy), jefe de radio.

Para optar por esta licencia me sometí al examen establecido por ley, prueba que pasé satisfactoriamente, ante la junta examinadora compuesta por el cuerpo de profesores de la Universidad de Panamá, del Sindicato de Periodistas, y de la Asociación Panameña de Locutores.

En el día del locutor, en años anteriores, la APL organizaba numerosos actos sociales y deportivos, la gerencia del hipódromo le dedicaba un clásico, una fiesta con la participación de los locutores de todo el país. Actualmente, la celebración del día del locutor ha quedado rezagada en el calendario, como una página más del recuerdo nacional.