Entre la integración estratégica y el costo social

El uso del etanol como aditivo en combustibles, particularmente en mezclas como E10, se presenta discursivamente como una alternativa sostenible frente a la dependencia de los hidrocarburos. Sin embargo, en términos técnicos y económicos, sus efectos sobre el consumidor distan de ser concluyentes.

La menor densidad energética del etanol respecto a la gasolina implica un incremento en el consumo por kilómetro recorrido, lo que se traduce en una eficiencia inferior. A ello se suman posibles impactos en sistemas mecánicos no diseñados para este tipo de mezcla, especialmente en climas húmedos donde su carácter higroscópico puede favorecer la acumulación de agua en el sistema. Desde la perspectiva de precios, la incorporación obligatoria de etanol introduce costos adicionales en la cadena de producción y distribución, que frecuentemente terminan trasladándose al consumidor final sin una mejora proporcional en rendimiento o ahorro.

En paralelo, la expansión del etanol como política pública plantea tensiones estructurales en el ámbito agrícola y ambiental. La necesidad de destinar grandes extensiones de tierra para cultivos energéticos, como la caña de azúcar o el maíz, genera una competencia directa con la producción de alimentos, presionando los precios y alterando los equilibrios del mercado interno. Asimismo, la ampliación de la frontera agrícola con fines energéticos puede derivar en procesos de deforestación y degradación ambiental.

En este contexto, la vinculación de Panamá con dinámicas del Mercosur [Mercado Común del Sur] sugiere que la adopción del etanol trasciende una lógica estrictamente energética o ambiental, inscribiéndose más bien en una estrategia geopolítica regional orientada a la integración de mercados, la alineación productiva y la consolidación de intereses agroindustriales.

Lejos de constituir una solución estructural a la dependencia del petróleo, el etanol debe entenderse como un instrumento dentro de una arquitectura geopolítica más amplia. Sus implicaciones para el consumidor mayores costos, menor eficiencia y riesgos técnicos contrastan con los beneficios estratégicos que persiguen los Estados y bloques regionales. En consecuencia, su implementación requiere un análisis crítico que priorice el interés ciudadano por encima de las agendas económicas y políticas de integración.

* El autor es ciudadano.