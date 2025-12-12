Diciembre, época de momentos en familia, pero también en la que los amigos de lo ajeno se arriesgan y sacan sus mejores trucos para apoderarse de lo que, por mucho tiempo, les ha tomado a las personas trabajadoras lograr.

El panameño, por lo general, guarda su dinero, hace sus sacrificios para darse ciertos “lujos” en estas fechas, pero con tantos ojos repletos de envidia y maldad en la calle, es responsabilidad, principalmente, de nosotros procurar nuestra seguridad.

No podemos salir a la calle pensando que todo está bien. Y aunque la seguridad en Panamá es relativamente fiable, en comparación con otros lugares, no podemos pecar de inocentes. Cuida lo tuyo y a los tuyos. No pienses que a ti no te va a pasar. Las modalidades de robo y hurto son cada vez más especializadas y mejoran día con día. Que le haya pasado a otro no quiere decir que no te vaya a pasar. Presta atención a tu dinero, al lugar que visitas, a las personas que están a tu alrededor: “no des papaya”, no te expongas ante los maleantes. Ten malicia y, si te sientes en riesgo, busca ayuda, apoyo. Es mejor pecar de precavido. * Periodista.