¿Escribir es difícil? publicar es la otra historia

Muchos creen que crear una novela es difícil. En Panamá, a menudo es apenas el comienzo.

Después de escribir la última página llegan los desafíos: encontrar una editorial, cubrir costos de corrección, diseño e impresión, lograr distribución y conseguir lectores en un mercado pequeño, muy competitivo.

El problema no es la ausencia de historias. Panamá está lleno de experiencias, voces y perspectivas que merecen ser contadas. Tampoco falta talento. Lo que escasea son los espacios amigables que permitan a los escritores desarrollar una carrera rentable. Publicar implica invertir recursos propios sin garantía de recuperación.

Las redes sociales han abierto nuevas oportunidades de difusión, pero también han multiplicado la competencia por la atención. Un libro local no solo compite con otros autores nacionales; sino también con las novedades de grandes editoriales internacionales.

Aun así, los novelistas siguen escribiendo, tal vez porque una aventura nace de necesidades más profundas que el éxito comercial. Cada libro panameño publicado representa algo más que una obra literaria: es una apuesta por la cultura, identidad y la permanencia de las ideas propias frente al ruido del mundo.