Esta historia apenas comienza

“Este nuevo capítulo de mi vida comienza a tomar forma. Nuevos versos en páginas nunca antes escritas, sombras que se desvanecen para dar paso a nuevos amaneceres. ”Hay cuentos, y luego hay historias tan únicas que tienen el poder de conmovernos. Normalmente asociamos el término “pareja” al conjunto de “dos” individuos, pero una relación debe germinar desde el crecimiento personal de “uno” mismo. Y de allí parte el afán de crear juntos. Ella es Amanda, una mujer de edades que no se preguntan, ni se cuentan...nos conocimos en el momento y lugar perfecto, no pude resistir dejar de verla, saludé cortésmente, y algo medroso por mi indiscreta conducta, porque hace tiempo que no cortejaba a una desconocida, charlamos y todo comenzó. Transcurrieron los días y luego de haber pasado horas clandestinas desbordantes de pasión y amor junto a ella, aún continua nuestra historia. Nunca es demasiado temprano para dejarse seducir, no importa los desconsuelos y desilusiones que hayamos pasado, es poder darse la oportunidad de volver creer. Son sus labios carmesíes que encajan perfectamente con los míos, será su piel tostada, su mirada insondable o quizás algo mucho más importante, es saber que nos queremos y respetamos.