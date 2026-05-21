Opinión

¿Estamos preparados para una pandemia?

¿Estamos preparados para una pandemia?
Jorge Luis Prosperi
21 de mayo de 2026

Un informe de la Junta de Vigilancia de la Preparación Mundial advierte que el mundo está al borde de una pandemia grave y no estamos preparados.

La desconfianza, la fragmentación geopolítica y la falta de inversión están creando un terreno fértil para que el próximo brote sea aún más devastador que el COVID-19, con impactos sanitarios, económicos y políticos más graves y una capacidad de recuperación cada vez menor.

De acuerdo con noticia de Naciones Unidas, a una década de la crisis más grave de ébola vivida hasta ahora y a seis años del COVID-19, el planeta no está más seguro frente a las pandemias, sino todo lo contrario, según un informe de la Junta de Vigilancia de la Preparación Mundial (GPMB).

El informe, titulado “Un mundo al borde del abismo: prioridades para un futuro resiliente frente a las pandemias”, advierte que los brotes de enfermedades infecciosas son cada vez más frecuentes y dañinos.

La capacidad de recuperación de las sociedades se está erosionando mientras la ayuda al desarrollo cae a niveles no vistos desde 2009 y la fragmentación geopolítica alcanza extremos peligrosos.

“El mundo está al borde de daños aún mayores”, sentencia el documento, que analiza una década de emergencias de salud pública de importancia internacional: desde el ébola en África Occidental hasta el COVID-19 y el Mpox (la viruela del mono). Y las conclusiones son demoledoras.

* Médico. ** Texto de elblogdejorgeprosperi.com.

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Panamá
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