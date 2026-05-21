¿Estamos preparados para una pandemia?

Un informe de la Junta de Vigilancia de la Preparación Mundial advierte que el mundo está al borde de una pandemia grave y no estamos preparados.

La desconfianza, la fragmentación geopolítica y la falta de inversión están creando un terreno fértil para que el próximo brote sea aún más devastador que el COVID-19, con impactos sanitarios, económicos y políticos más graves y una capacidad de recuperación cada vez menor.

De acuerdo con noticia de Naciones Unidas, a una década de la crisis más grave de ébola vivida hasta ahora y a seis años del COVID-19, el planeta no está más seguro frente a las pandemias, sino todo lo contrario, según un informe de la Junta de Vigilancia de la Preparación Mundial (GPMB).

El informe, titulado “Un mundo al borde del abismo: prioridades para un futuro resiliente frente a las pandemias”, advierte que los brotes de enfermedades infecciosas son cada vez más frecuentes y dañinos.

La capacidad de recuperación de las sociedades se está erosionando mientras la ayuda al desarrollo cae a niveles no vistos desde 2009 y la fragmentación geopolítica alcanza extremos peligrosos.

“El mundo está al borde de daños aún mayores”, sentencia el documento, que analiza una década de emergencias de salud pública de importancia internacional: desde el ébola en África Occidental hasta el COVID-19 y el Mpox (la viruela del mono). Y las conclusiones son demoledoras.

* Médico. ** Texto de elblogdejorgeprosperi.com.