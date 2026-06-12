Fuiste un combatiente del periodismo nacional

Murió un guerrero del periodismo nacional, Alcides Rodríguez, un combatiente de la cámara, que dejó sus huellas, en esas coberturas arriesgadas durante el régimen militar. Desde esa época a hicimos una amistad.

Fue un fotoperiodista entregado con vocación a su trabajo por llevarle a los lectores las mejores imágenes descriptivas de cualquier hecho noticioso. Fue ganador de varios premios de concursos de prensa, destacándose con sus trabajos por el alto nivel de profesionalismo. Laboró en el Diario La Prensa, donde consolidamos una amistad hasta el día que se despidió de este mundo terrenal. También trabajó por muchos años en los diarios de Epasa.

La profesión de fotoperiodista la abrazó con amor y vocación, como hacen valientes hombres, en esta carrera del periodismo. Fue siempre un estudioso incansable de la fotografía, siendo su mentor otro grande de la fotografía Carlos Montúfar ( “Carlos de Panamá”).

El periodismo nacional está de luto, con la desaparición física de dos leyendas: Alcides Rodríguez y Rubén Darío Murgas Torraza. A sus familiares nuestras condolencias, por el vacío que dejan en el periodismo nacional. * Periodista.