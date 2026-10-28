Giuseppe Cicatelli: stablecoins, tokenización e IA, la revolución financiera más allá del fintech

Comencé mi carrera en la banca de inversión en Londres, en Citigroup y Goldman Sachs, antes de construir Bacalia Group. Desde entonces miro la innovación financiera más allá de la interfaz, con preguntas menos de moda. ¿Qué posee exactamente el cliente? ¿Quién respalda la obligación?

Sigo de cerca cinco frentes: stablecoins, valores tokenizados, derivados perpetuos, agentes financieros y mercados de predicción. No son historias inconexas, sino intentos distintos de hacer las finanzas más continuas y programables, que obligan a replantear dónde residen la confianza y la responsabilidad.

Stablecoins: el pago es solo el comienzo

La Ley GENIUS, promulgada el 18 de julio de 2025, estableció en Estados Unidos reglas para las stablecoins de pago sobre reservas, redención y prevención del blanqueo de capitales. Da a las instituciones reglas claras antes de comprometer capital.

Como banquero, no pregunto solo si una transferencia es más rápida, sino si el pago completo mejora: cumplimiento, conciliación, conversión y riesgo de redención. Me interesan los negocios que eliminan una restricción operativa real, no los que ponen una etiqueta tecnológica a un pago que ya existe.

Acciones tokenizadas: la propiedad importa más que el token

El lanzamiento de Robinhood Chain en julio de 2026, con Stock Tokens negociables las 24 horas, muestra el rumbo con una salvedad: esos tokens se describieron como valores de deuda que otorgan exposición económica, no la propiedad legal de las acciones subyacentes. Una acción, una obligación del emisor y un derivado no son la misma inversión por aparecer en la misma billetera.

La exención para la innovación aprobada por la SEC el 17 de septiembre de 2026 ofrece un alivio temporal y condicionado, con requisitos como derechos equivalentes para los accionistas.

Juzgaría un mercado 24/7 por su profundidad y su liquidación, no por si su pantalla sigue abierta un domingo. ¿Qué pasa si el intermediario quiebra? La tokenización convence cuando mejora el mercado sin hacer menos clara la propiedad.

Perpetuos: un formato nuevo para un riesgo conocido

La llegada de Coinbase a los futuros perpetuos regulados en Estados Unidos traslada una estructura conocida a un nuevo entorno regulatorio. Los perpetuos de Hyperliquid no vencen y usan pagos de financiamiento para alinear su precio con el subyacente, apoyándose en oráculos de precios.

El apalancamiento no es nuevo. Examinaría la fuente de precios, los costos de financiamiento y las reglas de liquidación antes que el apalancamiento máximo anunciado. Sin vencimiento, el riesgo sigue ahí.

Cuando un agente de IA también puede pagar

La unión de IA agéntica y blockchain podría ser lo más trascendental. El protocolo x402 de Coinbase permite pagar con stablecoins dentro de solicitudes web, para que agentes de IA paguen por datos y servicios.

Pero comprar un informe con un pequeño presupuesto no es lo mismo que mover la tesorería de una empresa. Exigiría límites explícitos, contrapartes aprobadas, separación de funciones y un registro de auditoría confiable.

«El negocio prometedor no es el que le da una billetera a un agente de IA, sino el que hace que esa billetera sea segura para delegarla».

Y no todo pago hecho por una IA necesita una blockchain.

Mercados de predicción y la frontera con los seguros

Polymarket y Kalshi plantean qué riesgos podrían transferirse en mercados más accesibles. The New York Times informó que Game Point Capital usó Kalshi para cubrir bonificaciones por desempeño deportivo.

Ahora bien, si una marina se protege de un huracán con un contrato que paga al superarse cierto umbral, el pago puede no coincidir con sus daños reales. Ese desajuste, el riesgo de base, debe examinarse antes de hablar de protección. Veo complemento a los seguros, no sustitución.

Preocupan además el uso de información privilegiada y el choque con las leyes de juego. Un mercado serio exige definiciones claras de liquidación, vigilancia creíble y restricciones a quienes tengan conflictos de interés.

Lo que mi formación bancaria me lleva a vigilar

Mi lista de verificación vuelve siempre a unas pocas preguntas: ¿se elimina un costo real? ¿Están claras la propiedad y las obligaciones? ¿Funciona el sistema bajo presión? ¿Genera ingresos duraderos más allá del volumen especulativo?

La oportunidad no es recrear un banco, una bolsa o una aseguradora sobre una blockchain, sino hacer que funciones financieras específicas funcionen mejor. Seguiré juzgando las finanzas del futuro por si las personas entienden lo que poseen, confían en lo que se les promete y pueden recuperarse cuando algo sale mal.