Griselda López: Un ser humano militante

He tratado, pero me resulta imposible Grise hablar de ti en pasado, pese al recorrido de tu pluma desde momentos cruciales, y te veo activa en cuanta causa recibió el espaldarazo de tu pluma desde los años 70 hasta estos días en que “te sentías mal para asistir hoy...pero en la próxima estaré”.

No se trata solo de una buena periodista o de una docente exigente; de una amiga consistente o de una voz sugerente de atinadas ironías... Griselda López fue un ser humano militante, tenaz, observadora acuciosa y celebradora de victorias justas... pero ante todo una panameña comprometida con las batallas más sentidas del país durante la segunda mitad del siglo XX y las dos primeras del XXI.

Para la segunda mitad de los años 70 su pluma estará en la defensa de los Tratados Torrijos-Carter, y en las iniciativas progresistas de la Universidad de Panamá, como la fundación del Canal 11, Televisión Educativa; será figura infaltable en los informes de las negociaciones de los tratados canaleros, y en las tertulias donde se afinaban detalles al respecto.

Generaciones de periodistas, hoy en ejercicio estuvieron en las aulas donde su voz aportaba los conocimientos esenciales. No, no solo ha partido la buena periodista; nos deja un ser humano militante, siempre dispuesta a colaborar con lo mejor y mantenerse vigente... y cuando se accidentó el hilo del Estado Nacional, como en los días de la Invasión de diciembre de 1989, entonces escribió sus vivencias, el lado poético de lo atroz, o su recorrido humano...la soberanía de su pluma.

Imposible hablar de ti en pasado...hay en ti la gota persistente de la vida...la sonrisa que hablaba en cada reunión y le sacaba filo a las oraciones inconclusas... siempre por el camino que... gota a gota construyeron los panameños desde los días de la Panamá Defendida de José Franco o los cuartos zonzos de Demetrio Herrera Sevillano, porque en tu pluma y en tu palabra era infaltable el país que amaste, y que seguramente amarán otros al encontrar tu rastro.

Hasta luego Grise; tu partida de estos días solo es un paréntesis en la gente que, como tú, hizo de las cosas buenas y la solidaridad su forma de vida. Solo un paréntesis, porque definitivamente, aquí y allá, la muerte es solo una puerta que se abre y que se cierra para darle paso a la eternidad. Hasta siempre bella amiga, ilustre profesora, panameña amable que con tu vida diste consistencia a los buenos ejemplos. (JBV).