Hablemos de la Playita de San Felipe

Muchos recuerdos de esa adolescencia vivida en el Corregimiento de San Felipe, calle 9, donde crecimos con un grupo de amigos y es muy difícil olvidar esa etapa, en la que se hacía deporte en la cancha de baloncesto ubicada a unos pasos de la Presidencia de la República. Vemos ahora, que las autoridades de la alcaldía de la capital, y el despacho de la Primera Dama Maricel Cohen de Mulino, han dado un paso decisivo, en la recuperación de un espacio público como es la Playita de San Felipe. El proyecto contempla la ubicación de un parque de juegos para niños y de visita para el turista. Es un sitio ícono donde se encuentra también la cancha de baloncesto, en calle 8 , donde los muchachos del barrio jugamos ese deporte, en las ligas y torneos muy emocionantes que reunían a los jóvenes del barrio. La muchachada que corrimos y jugamos por las calles del Corregimiento de San Felipe, tiene nostalgia de esa época. La Playita era un lugar abandonado, y ahora con un proyecto puesto en marcha se busca darle una nueva imagen y presentarle al turista un atractivo, contando con ese potencial histórico colonial, que representa el Casco Antiguo. El área cerca al desaparecido mercado público del Terraplén, ha sufrido una transformación, con una visión moderna siendo una vitrina para el turismo nacional e internacional. En 1915, durante la administración del presidente Dr. Belisario Porras , se crea el corregimiento de San Felipe, siendo el área la nueva ciudad de Panamá, fundada por allá en el año 1673.