Hasta luego Elisa Yolanda Ramos Sánchez

Su legado, recuerdos y momentos vividos, como es el amor de hija, hermana madre, tía, abuela y bisabuela fue el reconocimiento brindado a una mujer espectacular y dedicada, como fue Elisa Yolanda Ramos Sánchez, quien este martes, 3 de marzo del 2026 fue despedida de este mundo terrenal.

La Parroquia La Natividad de María, en la comunidad de Cerro Viento, fue el punto de congregación para brindar el respeto a nuestra querida hermana Elisa.

En medio de un profundo pesar y dolor, familiares, amistades y personas allegadas a la familia Ramos Sánchez, le rindieron el último adiós a una dama ejemplar que dejó huellas en su familia y en todos que la conocieron.

Su dedicación y amor a su familia jamás serán olvidados. Esto no es un adiós, es simplemente un hasta luego para nuestra querida hermana y amiga Elisa Yolanda Ramos Sánchez.

Durante el oficio religioso el sacerdote recalcó las bondades y desvelos como mujer cristiana inculcados en su hogar, formado por Dominga Sánchez de Ramos y Luis Ramos Villalobos.

Hoy nos reunimos su familia, sus viejas amistades, vecinos de Calle 14 Oeste, y de la barriada de Cerro Viento, celebrando su vida y la convivencia que vivimos junto a ella.

Le pedimos a Dios que brille para ella la luz perpetua y que su alma, ¡descanse en paz!

