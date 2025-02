IA: Escalar o quedarse atrás

La inteligencia artificial (IA) dejó de ser solo una promesa para convertirse en una urgencia estratégica ineludible. Aquellas empresas que no la escalen con decisión y rapidez quedarán rezagadas en un mercado cada vez más competitivo.

Los líderes empresariales ya no pueden permitirse la duda ni la inacción. Apostar por unas pocas iniciativas bien dirigidas y de alto impacto es la clave para una adopción efectiva. Destinar recursos de manera contundente no solo acelera el retorno de inversión, sino que también multiplica la ventaja competitiva. Sin embargo, la tecnología por sí sola no basta: el cambio cultural es el verdadero motor de la transformación. Si la alta gerencia no lidera el proceso desde arriba, sus equipos jamás adoptarán la IA con la velocidad y agilidad necesarias para marcar la diferencia.

El contexto global añade otra capa de complejidad. En un mundo con tensiones geopolíticas crecientes, un ecosistema de socios sólido y resiliente se convierte en un escudo contra disrupciones inesperadas.

El dilema es evidente: escalar la IA con visión estratégica o ceder terreno ante competidores más audaces. La oportunidad está sobre la mesa. La pregunta es: ¿quién liderará y quién quedará atrás?