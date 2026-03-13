Impulso estratégico para el desarrollo

La provincia de Chiriquí, y en especial el distrito de David, tiene un enorme potencial para consolidarse como motor de desarrollo en Panamá si se priorizan soluciones prácticas a sus desafíos. El crecimiento urbano acelerado ha evidenciado la necesidad de una mejor planificación vial, ampliación de calles estratégicas y modernización del transporte público para reducir la congestión y mejorar la movilidad de trabajadores, estudiantes y turistas. A la vez, fortalecer la infraestructura básica —como sistemas de alcantarillado, manejo de desechos y mantenimiento de espacios públicos— elevaría la calidad de vida de sus habitantes y proyectaría una imagen más ordenada y atractiva de la ciudad. David también posee ventajas naturales y sociales que pueden impulsar sectores clave como el turismo, el deporte y la educación. Promover rutas ecológicas, actividades culturales y eventos deportivos regionales permitiría dinamizar la economía local, generar empleo y posicionar al distrito como un destino activo durante todo el año. Paralelamente, invertir en centros educativos modernos, programas técnicos y alianzas con el sector privado preparará mejor a la juventud para lasoportunidades laborales del futuro. Con planificación responsable y participación ciudadana, David puede convertirse en un modelo de desarrollo competitivo y sostenible para el país.

* Licenciado en Administración de Negocios y abogado.