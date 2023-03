Inseguridad latente

La percepción de inseguridad sigue creciendo en el país.

Los homicidios violentos, robos o hurtos están a la orden del día.

La delincuencia es un tema que preocupa a toda la ciudadanía.

Es muy común escuchar como antes lugares que se consideraban “tranquilos” son ahora espacios temibles para la población por los constantes casos de violencia. En medio de esfuerzos por fomentar la reactivación económica de las actividades en el país es de vital importancia prestarle atención al tema de seguridad.

Sobretodo hacer valer las leyes. ¿Cómo podría venderse las ventajas de inversión y turismo si la inseguridad sigue creciendo?

Todo el país tiene derecho a sentirse seguro en cualquier lugar.

Sin embargo, como ciudadanos no podemos bajar la guardia y esperar a que otros nos cuiden o cuiden nuestras propiedades. Es preocupante la violencia que se vive hoy en día sin lograr que las autoridades controlen sus consecuencias. El crimen es un obstáculo para el desarrollo. Aunque Panamá puede ser uno de los países de la región con nivel bajo en criminalidad eso no es excusa para no hacer nada y permitir que la violencia siga cobrando más vidas.

Es de vital importancia dotar a los estamentos de seguridad de herramientas técnicas para enfrentar la criminalidad, pero también es fundamental que hagan su trabajo. Es evidente que existe un problema.

* La autora es periodista.