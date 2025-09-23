Instalación de la colonia Ítalo-panameña

La historia de los inmigrantes italianos en Panamá es interesante. Los panameños les hemos abierto los abrazos a diversas nacionalidades, con hospitalidad. Desde el inicio de la construcción del Canal de Panamá, la afluencia de ciudadanos de distintas nacionalidades que se han radicado en el país estableciendo sus costumbres y su gastronomía. Ese oleaje de inmigrantes italianos viene desde los últimos siglos siendo uno de primeros colonos fue Giovani Battista Vieto, precursor de la comunidad Ítalo-panameña cuando llegó al país en 1769. Muchos de ellos, incursionaron en actividades comerciales y negocios, como en restaurantes, zapaterías, almacenes, además en la parte académica con el Instituto Enrico Fermi, donde se enseña el idioma italiano, con el apoyo de la Sociedad Italiana, con actividades culturales. Luego, se conoció que hubo otros grupos de inmigrantes, que se establecieron en áreas productivas de la provincia de Chiriquí, contribuyendo al desarrollo socioeconómico y agrícola. El sector de Vista Hermosa, en el Corregimiento de Pueblo Nuevo, existe una calle denominada la “Calle de los Italianos”, donde se radicó parte de esta comunidad hace varias décadas. La gastronomía italiana es una de las preferidas por los panameños. *Periodista.