Inteligencia Artificial para elevar resultados PISA

Implementándola de manera ética, equitativa, con acceso universal y evitando sesgos, la inteligencia artificial (IA) es, definitivamente, una aliada estratégica para transformar la educación y, consecuentemente, para impulsar los resultados de las pruebas PISA.

Su aporte va mucho más allá de la digitalización de contenidos, representa una herramienta capaz de personalizar el aprendizaje, potenciar a los docentes y ofrecer diagnósticos precisos sobre el desempeño estudiantil. Primero, la IA abre la puerta a sistemas de tutoría inteligentes que se adaptan al nivel de cada estudiante. Matemáticas, lectura y ciencias, áreas críticas de PISA, pueden abordarse con plataformas que identifican debilidades y fortalecen competencias mediante ejercicios interactivos, gamificación y retroalimentación inmediata. Además, la IA respalda al profesorado con funciones como la calificación automática y el análisis predictivo de datos, que permiten detectar a tiempo el riesgo de deserción o bajo rendimiento.

Esta capacidad de generar alertas tempranas se traduce en intervenciones más efectivas y en mejoras tangibles de los indicadores educativos.

Finalmente, los modelos de machine learning ofrecen a los responsables de políticas públicas un mapa claro de patrones y escenarios. Con ello, no solo se fortalecen las estrategias educativas, sino que se prepara a los estudiantes para un futuro donde la alfabetización digital será tan determinante como la ciencia, la lectura y las matemáticas.

* Consultor en Transformación Digital.