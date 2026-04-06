Juega limpio: La importancia de procesar el material ya minado

La República de Panamá a través del mandato que ejerce el ministerio de ambiente con el concurso de la firma internacional SGS Panamá Control Service inc., avanza con la auditoría realizada al proyecto minero Cobre Panamá de Minera Panamá.

Se ha presentado ya el quinto informe mensual de la rigurosa auditoría, en el cual se puede palpar la realidad científica de lo que realmente se ha podido hallar y no de las suposiciones ni mitos inventados por quienes no cesan en sus empeños de destruir todo intento de avance de la economía panameña.

Ya sea lo relacionado a salvar la vigencia del canal de Panamá, la construcción de los puertos necesarios para la competitividad del país o de cualquier proyecto de envergadura o empresa que funcione en beneficio de todos los que a diario salen a sudar el sustento de las familias panameñas, la militancia y activismo “profesional” no se hacen esperar.

Los cinco informes presentados confirman que los panameños sí podemos hacer las cosas bien. Cada componente del proyecto que ha sido evaluado, resaltando que se debe conocer al detalle los procesos y las etapas que encierran desde el punto de vista geológico, mineralógico, metalúrgico y en especial la interacción con el ambiente y el respeto por las normativas nacionales e internacionales, así lo demuestra.

En la parte ambiental, especialistas en biología, flora y fauna, tanto de agua dulce como marina, así como las interacciones con las personas involucradas directa o indirectamente, es decir, las comunidades aledañas al proyecto y por supuesto los trabajadores que dan mantenimiento a las instalaciones y todos sus componentes.

Tras el cierre abrupto e irresponsable del proyecto por un gobierno presionado por el descontento social, y luego de haber recibido 567 millones de dólares en regalías e impuestos de la mina, la población nunca vio construida, entre otras obras, la carretera entre Miguel de la Borda y el puerto Rincón International Terminal, que habría conectado Colón y Coclé.

El componente fundamental en este momento de análisis es el material que ya fue minado y que se necesita procesar, para su posterior flotación y así convertirlo en concentrado exportable para que genere las riquezas que Panamá necesita en todos sus niveles. Además de perder ingresos por no procesar 38 millones de toneladas de material minado, los informes de auditoría advierten sobre el riesgo de contaminación si no se actúa pronto.

Cada día que pasa el riesgo aumenta. Nadie mina un material para dejarlo almacenado, sobre todo expuesto a los elementos y por tiempo de exposición prolongado, tal como está ocurriendo. Por supuesto que los de la secta anti minera sueñan con cualquier contratiempo que pueda ocurrir para celebrar lo profetizado por sus predicas. Cuando usted tiene un proyecto minero, debe concluir todas las etapas con el procesamiento de la mena extraída, en este caso del tajo.

Perforación en los bancos del tajo, voladura, transporte, trituración, molienda para pulverizar el material y el proceso en la planta metalúrgica de flotación, donde no se usa ni cianuro ni mercurio, contrario al mito, en que se produce el concentrado para la exportación, se cumple con los preceptos de producción responsable y limpia, tal como se palpa en la auditoría que se está realizando sin politiquería ni militancia ideológica alguna.

Corresponde al gobierno nacional, de forma responsable emitir la resolución desde el ministerio de comercio e industria que formalice la autorización correspondiente y así proceder con la más alta responsabilidad de procesar ese material almacenado y garantizar que futuras auditorías reflejen los mejores resultados, tal como debe ser en todo proyecto en el cual se han aplicado los más altos estándares de calidad, seguridad, gestión de la prevención y profesionalismo, como en el caso que nos ocupa.

Las auditorías son métodos científicos contundentes: muestreos, custodia, análisis ponderación y conclusiones. Por eso ya es tiempo que Panamá recobre el sitial que había alcanzado en el exigente y pujante mundo de la minería contemporánea. El material minado y almacenado debe terminar de procesarse, al trabajo sin más dilación.

* Ingeniero en minas.