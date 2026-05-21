La caricatura: De criticar a reyes a género de prensa

El 7 de mayo se celebró el día del caricaturista, para conmemorar el natalicio de Eudoro “Lolo” Silvera, considerado el “padre de la caricatura panameña”, artista chiricano que destacó por sus trazos en diarios como El Panamá América y La Hora.

La caricatura como género de prensa nació como una herramienta de crítica social y política que aprovechó la democratización de la información a través de la imprenta. Antes de llegar a los periódicos, la “caricatura” del italiano “caricare”, que significa “cargar” o “exagerar”, era un ejercicio de taller.

El verdadero “abuelo” de la caricatura de prensa fue el inglés William Hogarth. Aunque no publicaba en diarios como los conocemos hoy, sus grabados en serie criticaban las costumbres de la sociedad londinense. El salto definitivo a la prensa ocurrió en Francia e Inglaterra a mediados del siglo XIX.

Charles Philipon en 1830 en Francia, fundó la primera revista dedicada casi exclusivamente a la sátira política. Es famoso por su serie de dibujos que transformaban el rostro del Rey Luis Felipe I en una pera, lo que se convirtió en un símbolo de protesta nacional.

A finales del siglo XIX y principios del XX, la caricatura pasó de ser una ilustración secundaria a un género de opinión. Se establecieron códigos visuales fijos como el Tío Sam para EE.UU. o figuras de animales para partidos políticos. Se convirtió en el “editorial visual” del periódico. Felicidades a los caricaturistas.

* Periodista.