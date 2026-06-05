La economía ‘silver’ de Panamá

Hace rato vengo escuchando el tema de la “economía silver”, que no es más que “El Valor de las Canas”. Adquiere importancia este segmento de la población, por su poder adquisitivo y la demanda creciente en servicios de salud, bienestar, turismo y tecnología adaptada dirigidos a ellos. Un encuentro organizado por el Grupo Banco Mundial y el Gobierno de España, que reunió a líderes del sector financiero, organismos públicos y expertos internacionales en la ciudad de México, en el foro Silver Economy Congress 2026 desde el 6 de mayo, para analizar el impacto del envejecimiento poblacional en los mercados lo demuestra. El fenómeno responde a un cambio demográfico acelerado en la región, donde se estima que, para 2050, más de 280 millones de personas, alrededor del 40 % de la población en Latinoamérica y el Caribe, tendrá más de 50 años, lo que abre una oportunidad para la economía Silver, también conocida como Plateada. “La economía Silver ya no es un concepto de nicho. Se está convirtiendo en uno de los motores de crecimiento más poderosos para la economía de nuestra región”, afirmó la directora regional de la Corporación Financiera Internacional (IFC), Sanaa Abouzaid, durante la inauguración del Silver Economy. El crecimiento de la población mayor no solo representa un cambio social, sino también una transformación económica de gran escala. En España, la economía Silver ya representa el 26 % del PIB y cerca del 60 % del consumo. Según las estimaciones más recientes del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC) de Panamá, el segmento de la población que conforma la denominada “Economía Silver” (personas de 50 años en adelante), muestra un crecimiento sostenido debido al aumento en la esperanza de vida. Se estima representan cerca del 20% al 22% de la población total de Panamá. * Periodista.