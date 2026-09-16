La IA no despide sola

Cada vez que una empresa anuncia recortes de personal aparece la misma explicación: 'la IA está sustituyendo empleos'. Me parece una simplificación. La inteligencia artificial sí está cambiando tareas y estructuras, pero todavía muchas empresas no consiguen retornos financieros importantes con ella. El problema es más amplio.Lo que la IA está haciendo, y quizás sea su efecto más incómodo, es obligar a revisar cómo trabajaban las organizaciones antes de su llegada. Procesos duplicados, exceso de supervisión, cargos creados bajo otras circunstancias, estructuras postpandemia sobredimensionadas y actividades que hoy pueden hacerse con menos tiempo y recursos.Por eso no siempre estamos ante personas sustituidas directamente por una máquina. Muchas veces estamos viendo empresas rediseñando procesos, reasignando capital y preguntándose cuántas personas necesitan realmente para producir lo mismo o más. Y también existe otro riesgo, que la IA cambie lo que el cliente está dispuesto a comprar, afectando directamente el modelo de negocio.Mi conclusión es muy sencilla, la IA no está causando todos los despidos, pero sí está acelerando decisiones que muchas empresas venían postergando. El verdadero debate no es cuántos puestos desaparecerán, sino qué organización tendrá sentido mantener en los próximos años.